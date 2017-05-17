İl il gezerek türbeleri ziyaret ediyor

NEVŞEHİR (AA) – Ülke genelindeki türbeleri ziyaret etmek için Giresun’dan yola çıkan 63 yaşındaki Hamza Çukur, Ürgüp ilçesindeki Selçuklu sultanlarından Rükneddin 4. Kılıçaslan’ın türbesini ziyaret etti.

Osmanlı dönemini hatırlatan giysileri il il gezen Çukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık üç yıldır türbe ziyaretlerini sürdürdüğünü Nevşehir’in 74. durağı olduğunu kaydetti.

İlçede, Temenni Tepesinde bulunan Rükneddin 4. Kılıçarslan’a ait türbede dua eden Çukur, ulaşımını şehirlerarası otobüsle sağladığını belirterek, yerel yöneticiler ve vatandaşların desteği ile konaklama yaptığını söyledi.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası sağlığına kavuştuğunda türbe ziyaretleri yapmaya başladığını ifade eden Çukur, “Felç olmuştum, hastalıktan kurtulup sağlığıma kavuşunca Türkiye’deki türbeleri gezmeye karar verdim. Otobüsle gittiğim yerlerde yerel idareciler ve vatandaşların desteği ile misafirhanelerde konaklıyorum. Türkiye’de 74 ili gezdim, türbelerde dua ettim.” dedi.