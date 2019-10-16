İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
KARAMAN (AA) – Karaman genelinde yürütülen kamu yatırımlarının koordinasyonu ve izlenmesinin amaçlandığı 2019 yılının son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Vali Fahri Meral, 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle il genelinde yürütülen proje ve yatırımların ele alınacağı, 2019 yılının son koordinasyon kurulu toplantısının Karaman için hayırlı olması dileğinde bulundu.
Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından yürütülen projelerle ilgili sunumların yapılması ve koordinasyonu gerektirecek konuların ele alındığı toplantıda, 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle Karaman il genelinde toplam 229 proje üzerinde çalışıldığı ve 83 projenin tamamlandığı belirtildi.
Valilik binasındaki toplantıya Vali Fahri Meral, Vali Yardımcısı Vekili Yıldıray Malğaç, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il temsilcileri ile koordinasyon kurulunun diğer üyeleri katıldı.
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