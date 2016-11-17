İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya'ya ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Mehmet Nebi Kaya, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi’yi makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, Gürün’ün Sivas’ın en gözde ilçeleri arasında yer aldığını belirtti. Kaya, ilçeye hizmetlerinden dolayı Çiftçi’ye teşekkür etti.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise Divriği Kaymakamlığı döneminde başarılı işlere imza atan Kaya’nın, yeni göreviyle çok daha başarılı projeleri hayata geçireceğini belirtti.

Çiftçi, hizmetlerde elbirliği yapacaklarını belirterek, “Hep birlikte el ele vererek Sivas’ımızı daha da büyütmek ve geliştirmek için çalışacağız.” dedi.

Ziyarette Gürün İl Genel Meclis Üyesi Bekir Tanyıldız da yer aldı.