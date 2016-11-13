İl Sağlık Müdürü Kılıç'ın babası vefa etti
13 Kasım 2016 Pazar, 15:50
KAYSERİ (AA) – İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç’ın 74 yaşında vefat eden babası Fahri Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.
Kılıç’ın babası emekli öğretmen Fahri Kılıç, Hunat Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Kılıç’ın yakınları, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.
İl Sağlık Müdürü Kılıç, törenden sonra taziyeleri kabul etti.