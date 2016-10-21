İl Trafik Komisyonu TEDES kararını verdi

Kurul sürat sınırlarında herhangi bir değişikliğe gitmezken, ilgili firmanın TEDES uygulamasının gerçekleştirildiği bölgelerde uyarıcı levha ve ışıklandırılmış tabelaları daha keskin ve dar görülebilir bir konuma getirmesi gerektiği yönünde karar alındı. Komisyon kararı, Vali Süleyman Elban göre onaylandıktan daha sonra ilgili firmanın istenilen düzenlemeleri yapmasının peşinde TEDES’lerin her yerde çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

Hız limitlerinin artırılmasının beklendiği İl Trafik Komisyonu’ndan bu yönde bir karar çıkmazken, Bakanlığın talimatı üzerine ilgili firmanın zorunlu düzenlemeleri yapması yönünde karar alındı. Buna tarafından, Bozüyük’teki TEDES’lerin uygulayıcı firması TEDES’lerin bulunduğu alanlara gelmeden birkaç yüz metre önce uyarıcı levha ve tabelalar yerleştirecek. Bu argümanlar, kuytu görülebilir bir konumda olacak. Keza aydınlatmalarla daha işaret hale getirilecek.