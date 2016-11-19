İlan Çumra Belediye Başkanlığı’ndan

Taşınmazların KDV. HARİÇ Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir.

Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

İhaleye girecekler 28.11.2016 Pazartesi günü saat 16,00’a kadar

a – Nüfuscüzdanı fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı

b – Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi

Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Tahsilât Şefliğine vermeleri şarttır.

Şartname Belediyemiz tahsilat şefliğinden 25.-TL. karşılığında temin edebilirler.

İlan olunur.