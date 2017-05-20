İlber Ortaylı: Osmanlı İmparatorluğu Türklerin imparatorluğudur

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu 9.Kitap Fuar’ının bir konuğu da Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. “Türklerin Altınçağı” isimli bir konferans gerçekleştiren Prof. Dr. Ortaylı Kocaelili sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda yapılan konferansta Prof. Dr. Ortaylı Türklerin ve Türkçenin tarihiyle ilgili manâlı noktalara değindi.

Konuşmasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Türklerin imparatorluğu olduğu vurgusunu yapan Prof. Dr. Ortaylı, “Türklüğü dil olarak yöneticilik olarak uygarlık olarak kitle ile temasta en iyi yerleştiren en devlet Osmanlıdır, bunu bilin. Bugün ilginç bir şekilde bir milliyetçilik çıkmış ‘Osmanlı Türk yok, Türklerin düşmanı Türklük, ta 2000 yıl evvel var sonra yok’ Ee o süre nasıl yaşadın? 2000 sene arada cıvıma olursa kalır mı ırk bunu nasıl izah edeceksin? Bu herif bir tarih yaklaşımı çok yanlıştır. Osmanlı İmparatorluğu Türklerin imparatorluğudur. Adının ‘hanedan’ adını taşıması mensubu olduğumuz İslam dünyasında bir adettir hep kurucu hanedanın ismiyle anılır devlet” dedi.

Harf Devrimi ve Osmanlıca ile ilgili konulara da değinen Prof. Dr. Ortaylı, ”Dil üzerinde konuşurken harf devrimine atak etmenin hiçbir manası değil, çünkü; O bir zaruriyetin doğurduğu bir değişikliktir. Oturursunuz Osmanlıca öğrenirsiniz, 15 jurnal bir faaliyettir. Azıcık merakınız biraz sabrınız varsa öğrenirsiniz. Lakin bizim millette bu merak ve dayanıklılık yahut, o işi öğrenmektense kahvehane köşesinde oturup dedikodu yapmayı seçim ediyorlar. Fazla ayıp bir görünüm. Böyle çalışmayan uyuşuk ırk vardır” şeklinde düşüncelerini açıklama etti.

Eski metinlerin Türk Tarihi açısından önemine aksan yapan Prof. Dr. Ortaylı, “Türkiye koskocoman bir eski metin katliamı içindedir. Bunların sorumlusu harf devrimi değildir. Tabi oysa dil meselelerimizde çok büyük problemler vardır. Dilcilerimiz dil bilmezler, sıradan olarak bir filoloğun birkaç tane dil bilmesi lazım, bu bir dahi meselesi değil bir aptal da bunu öğrenebilir”diye konuştu. Keza bu konuda ama eksikliklere de değinen Prof. Dr. Ortaylı “Maalesef bizi kaydeden adamlar Çinliler ve Çinlilerin kayıt sistemleri siloloji maalesef alışılmış latin medeniyeti değin ve ulaşılabilen bir şey değil. Kaldı ancak bizim bugün ancak Türklerin çok büyük silologları yok” biçiminde konuştu.

Prof. Dr. Ortaylı, eski eserlerin sadeleştirilmesiyle ilgili yanlışlara da değinerek, “Ayıp bir şey artık, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanları sadeleştirilmez. Eğer bu sadeleştiriliyor ise bir takım yayınevleri bunu yapıyorsa, fazla kusura bakmayın milletin ahmaklığından istifade ederek para kazanıyorlar başka bir şey değil. Yani ‘Siz aptalsınız, sizin aklınız ermez kardeşim bak ne güzel sadeleştirdim’ diyor, sadeleştirdiği metinin o adamla alakası değil, çok büyük saygısızlık işin tadını kaçırıyorsunuz” dedi.

Konferans esnasında sitem etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Genç yazarlara kitap imzalatmak için stant önünde bekleyenlerin uzun süre bağırışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Prof. Dr. Ortaylı, “Bu çocuklara biraz pop konseri verirseniz, bu gürültüyü yazarlara yapmazlar ben kanımca rahatsız oldum. Pop konseri vereceksiniz, belediyelerin dikkat etmesi gereken bir şey. Çağırırsınız buraya pop yıldızlarını keza dinlerler ayrıca bağırırlar, yazarlar gününde de böyle gürültü olmaz o zaman” şeklinde konuştu.

Konferansın arkasından imza alanına geçen Prof. Dr. İlber Ortaylı, uzun kuyrukların oluştuğu stantta kitaplarını imzaladı.

