“İlçe başkanı olursam kapım herkese açık olacak”

ANKARA (AA) – AK Parti Etimesgut İlçe Başkan Adayı Hakan Akçam, "Allah nasip ederse ilçe başkanı olursam kapım sonuna kadar herkese açık olacak." dedi.

Akçam, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı olduğu takdirde yapacakları faaliyetleri tanıttı.

Şehit aileleri ve gazi evleri ile engellilere her hafta ziyarette bulunacağını, her mahallede taziye ve düğün ziyaretlerinde bulunacaklarını belirten Akçam, bunlarla ilgili bir ekip oluşturacaklarını söyledi.

İlçede bir başkan yardımcısı ve iki yönetim kurulu üyesi yetkilendirerek "İş Temin" masası kuracaklarını ifade eden Akçam, bölgedeki tüm büyük ve küçük esnafları ziyaret edip eleman teminlerini kendileri tarafından sağlanmasını yapacaklarını ifade etti.

Akçam, ilçede daha önce görev yapmış ve küsmüş olan üye ile yöneticilerle bir toplantı yapacaklarını, onların istek ve temennilerini çözerek, isterlerse yönetimlerinde farklı görevler vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kapılarının her zaman açık olduğunu dile getiren Akçam, şöyle dedi:

"İlçemizde istişare kurulu oluşturacağız. Akil insanlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizde tarafımca düzenlenen 'Halk Günü'nü devam ettireceğiz. Her halk gününde bölge milletvekilimiz, meclis üyelerimizin katılımını kesinlikle sağlayacağız. Her gün ilçemizde yönetim kurulu üyelerinin nöbetlerine de meclis üyelerimizin de nezaret etmelerini sağlayacağız. AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı olarak telefon uygulaması (Andiroid-Apple) yaptırıp üyelerimizin ilçemiz Web sayfasını cep telefonlarında da takip etmelerini Sağlayacağız. Her ay 2 defa teşkilat içi eğitim yapacağız. Yönetim kurulu üyelerimiz halkla ilişkiler, ikna ve diksiyon eğitimleri alacaklardır."

Kendi partileri ve Cumhur İttifakındaki belediye başkanlarıyla sürekli istişarelerde bulunacaklarını kaydeden Akçam, vatandaşların hizmet almada sorun yaşadığı zaman anında müdahale edeceklerini, eleman temininde başkanlardan destek isteyeceklerini aktardı.

Akçam, her hafta mahalle toplantılarına katılım sağlayacaklarını belirterek, ekip ruhu ile çalışma motivasyonunu uygulayacaklarını söyledi.

Milletvekilleri ve bakanları sürekli ziyaret edip istişarelerde bulunacaklarını aktaran Akçam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah nasip ederse ilçe başkanı olursam kapım sonuna kadar herkese açık olacak. Bölgemizde hemşehri dernekleriyle istişare ederek. Yöresel faktörleri hiç unutmayacağız. İlçe binamızı komple tadilat yaptıracağız. Gerekirse otopark sorunu olmayan yeni bir yere taşıyacağız. Partimiz 1994 ayarlarına dönüş projesine destek vermek ve 2023 hedefine varış projelerini teşkilat ve tüm Etimesgut halkına dokunarak, öncü fikirler üretecek ekonomik, politik ve sosyolojik açıdan yön verecek ve kaliteli ekipler kuracağız. Etimesgut'ta yaşayan tüm üst düzey bürokratlarla yılda en az iki kere Türkiye meseleleri ile ilgili toplantılar yapacağız."