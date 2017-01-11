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İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Ulaş'ta yapıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:30

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SİVAS (AA) – Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay bir ilçede gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Ulaş ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, toplantı öncesinde, okul müdürleriyle bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altınsoy, daha sonra Ulaş Çok Proğramlı Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Yeni eğitim öğretim döneminde hayata geçirilecek proje ve çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, talep ve öneriler de ele alındı.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Celal Karahan, Ahmet Sevim, Harun Tan, ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Altınsoy, toplantının ardından Ulaş Kaymakamı Orhan Altun’u da makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaş

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