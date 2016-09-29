İleri düzey kalp hastaları kalp yetmezliği polikliniklerinde takip edilmeli

Kronik bir rahatsızlık olan kalp yetersizliğinin belirtilerinden de bahseden Dr. Hatice Kemal, günümüzde kalp hastalarına uygulanmakta olan tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. “Yürek yetersizliği, kalbin ceset için tatmin edici kanı pompalama gücünü kaybettiği vakit ortaya çıkmaktadır” diyen Dr. Kemal, “Kalp krizi ya da enfeksiyonu, koroner arter hastalığı, tedavi edilmeyen yüksek kan basıncı, ritim bozuklukları, kalp kapak hastalığı, aşırı alkol-sigara kullanımı veya uyuşturucu kullanımı gibi yürek kasına hasar veren çoğu koşul, yürek yetersizliğine yol açmaktadır. Kalp yetersizliği, her yaşta görülebileceği gibi 45 yaş üzerindeki şahısların yüzde 2,5’inde, 65 yaş üzerindekilerin ise takriben yüzde 10’unda görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Kalp Yetersizliği Belirtileri

Kalp yetersizliğinin mantıksal bağ gösteren kronik bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Dr. Kemal, “Ara Sıra düzeltilebilir bir nedene emrindeki gelişmiş ise yürek fonksiyonu çare ile normale dönebilir. Çoğunlukla hastalar hareket ya da istirahat sırasında meydana gelen nefes darlığı, özellikle gece artan kuru ve aralıksız öksürük, ayaklarda bacaklarda şişlik, halsizlik, dermansızlık ve ani kilo alımı şikâyetleri ile başvururlar. Hastalığın hem tedavisinde keza de şikâyetlerin her yerde etmemesinde, ilaç tedavisi ve yaşam şekli değişikliği büyük ağırlık taşımaktadır” dedi.

Tedavi Yöntemleri

“İleri yürek yetersizliği ise ilaç tedavisi ve hayat şekli değişikliğine rağmen ciddi nefes darlığı olan ve jurnal aktivitesi belirgin kısıtlanmış, sık ve tekrarlayan hastaneye yatış ihtiyacı olan hastaları tanımlamaktadır” diyerek açıklamalarına aralıksız Dr. Kemal, “İleri evre kalp yetersizliğinde, hastaların yarıdan fazlası, teşhis konduktan daha sonra 1 yıl içerisinde kaybedilirler. böylece teşhis anından itibaren, hastalığın ciddiyetinin ortaya konması ve buna kadar oluşturulacak çare planının yakın takip aşağıda uygulanması yaşam kalitesinin ve süresinin artırılması açısından büyük yük talep eder. İleri kalp yetersizliğinde hap tedavisine ek olarak, hastaya tıbbi cihaz uygulanması ya da hastanın yürek ameliyatı açısından uzman hekimlerden oluşan takım göre değerlendirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Tedavi Yöntemleri

Ek Uygulanabilen Çare Yöntemlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: Kalbin kasılmasına katkı sağlayan kardiyak resenkronizasyon terapisi veya ölümcül ritm bozukluklarına alt ani ölümü engelleyebilen kardiyoverter-defibrilatör özelliği olan yürek pilleri; kalp kapağının bütün kapanmaması nedeni ile kalp yetersizliği yaşamış hastalarda cerrahi yönteme başvurmadan, özel teknikler ile kalp kapak hastalığın tedavi edilmesi; kalp damar hastalığına yan yürek yetersizliği olan uygun hastalarda koroner atardamar bypass açık kalp ameliyatı ya da anjiyografi ile stent takılması; hayat beklentisi ileri kısıtlı olan hastalarda kalp takviye cihazı uygulanması ve kalp nakli.

“Hayat süresi uzatılabilmektedir”

“Yürek yetersizliği hastaları, ideal olarak tüm dünyada senelerdir kardiyoloji ve yürek damar cerrahisi uzmanlarının yer aldığı, özelleşmiş kalp yetmezliği polikliniklerinde takip edilmektedir” ifadelerini kullanan Dr. Kemal, “Ülkemizde, ileri yürek yetersizliği olan hastaların sayısı tez artmaktadır ve bu cins hastaların özelleşmiş yürek yetmezliği polikliniğinde takip edilmesi gerekmektedir. Özelleşmiş yürek yetmezliği polikliniği sayesinde yakın takip, iyi doktor hasta ilişkisi ve rahatsızlık çare eğitimi ile yaşam kalitesinde çoğaltma sağlanabilmektedir. Hap tedavisine ek olarak önerilen cerrahi yöntemler ve tıbbi cihazların uygulanması için geç kalınmaması, yerinde zamanın, önceden bu konuda deneyimli takım tarafından belirlenmesi ile yaşam süresi uzatılabilmektedir” diyerek sözlerine son verdi.

