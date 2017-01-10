Ilgaz artık sürücüleri korkutmuyor

ÇANKIRI (AA) – ÖZGÜR ALANTOR – “Bulutları delen dumanlı başı” ve ” Göklere yükselen yalçın kayalıkları” ile şiirlerde anlatılan, kış aylarında kar ve sisi eksik olmayan Ilgaz Dağı, iki hafta önce açılan “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli” ile sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı.

Bin 875 metre yüksekliğindeki dağda, özellikle kış aylarında etkili kar yağışı ve sis nedeniyle sık sık ulaşımda aksamalar yaşanıyordu. Ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İç Anadolu’yu Batı Karadeniz’e bağlayan tünel için 2012’de ilk kazma vuruldu. Yaklaşık 4 yılda tamamlanan tünel Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla 26 Aralık 2016’da açılarak hizmete girdi.

Giriş ve çıkışları “köpek balığı ağzı” şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı’nda ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor.

Tünelle ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlanması bekleniyor. Tünelin ekonomiye katkısının ise yıllık 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

– Yol 28 dakika kısalıyor

Tünelin açılmasıyla 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye inerken yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi de 7 dakikaya düştü. Uzunluk bakımından projesi hazırlananlar arasında 3’üncü sırada bulunan tünel, trafiğe açık olanlar arasında ise ilk sırada yer alıyor.

-“Sıkıntılı günler geride kaldı”

Tüneli kullanan kamyon şoförü Kemalettin Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978 yılından beri nakliyecilik yaptığını söyledi.

Ilgaz Dağı’nın devamlı kullandığı bir güzergah olduğunu kaydeden Ertuğrul, “Buralardan geçmek çok zordu. Çetin bir dağ olduğu için Ilgaz’ı geçemiyorduk. Artık sıkıntılı günler geride kaldı. Çok güzel bir yol oldu. Allah hükümetimizden razı olsun.” dedi.

Tünel sayesinde birçok sıkıntının ortadan kalktığını dile getiren Ertuğrul, “Ilgaz’ın sisi de karı da artık bizleri korkutmuyor. Tünel sayesinde hepsinden kurtulduk.” diye konuştu.

Kastamonulu Selim Kelek de Ilgaz Dağı sorununun bittiğini ifade etti. Bölge halkının tüneli büyük sevinçle karşıladığını anlatan Kelek, “Ilgaz sorunu diye bir şey kalmadı. Eskiden Ilgaz Dağı’nda yolda çok kaza oluyordu, yol kapanıyordu. Tünelle bu sorunların tamamından kurtulduk. Kar ve sis sorunu artık çok geride kaldı.” ifadelerini kullandı.

Selim Gümüş de ilk kez geçtiği tünelin önünde oğluyla fotoğraf çektirdi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Gümüş, “Bu tüneli gördüm ve sözün bittiği yerdeyiz. Yapandan, yaptırandan, vesile olandan Allah razı olsun. Bu tüneli gördükten sonra bu ülkede yapılacak çok iş olduğunu daha iyi anladım.” dedi.