Ilgaz Dağı'nda kar yağışı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı ile Kastamonu il sınırında kalan Ilgaz Dağı geçişinde etkili olan kar, yer yer ulaşımı güçleştiriyor.

Ilgaz Dağı geçişinde etkili olan kar, yer yer ulaşımı etkiliyor. Kar kalınlığı Ilgaz Dağı’nın Doruk mevkisinde 20 santimetreye kadar ulaşıyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının devam edeceğini bildirdi.