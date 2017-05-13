ÇANKIRI (AA) – Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “Türkiye, dünyadaki enerji savaşının tam ortasında yer almaktadır. Enerji meselesi önümüzdeki uzun yıllar boyunca sürecek bir sorundur. Bunun için bilgi birikimi çok önemli.” dedi.

Amerika’daki Güney İllinois Üniversitesi tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesinin desteğiyle “Sürdürülebilir Anadolu” temasıyla düzenlenen “Ilgaz Enerji Çalıştayı”, Ilgaz’daki bir otelde başladı.

Rektör Prof. Dr. Ayrancı, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 yıldır enerji hukuku üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Enerji ağının sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın konusu olduğuna dikkati çeken Ayrancı, “Türkiye, dünyadaki enerji savaşının tam ortasında yer almaktadır. Enerji meselesi önümüzdeki uzun yıllar boyunca sürecek bir sorundur. Bunun için bilgi birikimi çok önemli. Çalışmamız, üretmemiz lazım. Bunu da kendimiz yapmalıyız.” diye konuştu.

Şimdiye kadar dışarıdan alınan bilgileri aynen aktarmakla istenilen yere ulaşılamadığına işaret eden Ayrancı, çünkü alınan aklın, menfaat silsilesi ve kültürüyle geldiğini belirtti.

Bu nedenle her zaman, alınan şeyin dışında kalındığını dile getiren Ayrancı, “Yararlanıyorsunuz ancak aldığınız bilgi üretken hale gelmiyor. Bu da bizim hiç istemediğimiz bir şeydir. Enerji politikalarının genel atmosferine baktığımızda, yenilenebilir enerjinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar üzerinde durulması gerektiğini, ne kadar maliyetli de olsa buna eğilim göstermek gerektiğini anlayacağız.” ifadelerini kullandı.

– “Çalıştaydan beklentimiz, pilot projelere ışık tutması”

Güney İllinois Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Serdar Çelik de gelişmiş ülkelerin ajandaları içinde enerjinin arzı, güvenliği ve sürdürülebilirliğinin önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Enerjiye Türkiye açısından bakıldığında, jeopolitik konumu sebebiyle bölgesinde kilit ülke olabilecek potansiyelinin dikkati çektiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

“Bu potansiyeli doğru kullanabilme yönünde ülkemizin belirleyeceği yol haritasının önemi büyüktür. Çalıştayda Türkiye’de enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve Türkiye’nin enerji politikaları başlıkları ele alınacak. Bu çalıştaydan beklentimiz, çıkacak tavsiyeyle Çankırı Karatekin Üniversitesi öncülüğünde, Çankırı ili ve bölgeye belirli bir vizyon oluşturabilecek şekilde pilot projelere ışık tutmasıdır. Bu çalışmanın başarılı şekilde tamamlanacağını umuyoruz.”

Konuşmaların ardından “Türkiye enerji verimliliği”, “Türkiye’de yenilenebilir enerji” ve “Türkiye’nin enerji politikaları” konularında panel düzenlendi.

Akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri, stratejik araştırma merkezleri ve medyadan uzmanların katıldığı çalıştay, yarın sona erecek.