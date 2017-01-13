Ilgın Belediye Başkanı Karahan:

KONYA (AA) – Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Büyükşehir yasası ile mahalle statüsü kazanan 6 mahalleye halı saha yapılacağını bildirdi.

Başkan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir yasası ile mahalle statüsü kazanan Çavuşcugöl, Argıthanı, Çiğil, Yukarıçiğil, Barakmuslu ve Gökçeyurt mahallelerine birer adet sentetik çim yüzeyli halı saha yapım projesinin onaylandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı proje sözleşme protokolünü imzaladıklarını kaydeden Karahan, şöyle konuştu:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi onaylanan sentetik çim yüzeyli halı sahalarımızın yapımına en kısa zamanda başlayacak. Güzel ilçemize yeni sportif alanları kazandırdığımız için mutluyuz. Sporun ve sporcunun geliştirilmesi ve sağlıklı yaşamlarına katkı sağlayacak sportif alanların oluşturulması çok önemlidir, bunun bilinciyle sportif faaliyetlere önem vermekteyiz. Amacımız, gençlerin daha sağlıklı ortamda verimli bir şekilde spor yapmalarını sağlamaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları daha çok spora teşvik etmek amacıyla bu tür yatırımlar için elimizden gelen tüm gayretleri göstermeye devam edeceğiz.”

Sosyal, kültür ve eğitim alanlarında yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini ifade eden Karahan, “Özellikle ilçe merkezine uzak mahallelerdeki vatandaşların sosyal yaşantılarına katkı sağlamak amacıyla önümüzdeki süreçte diğer mahallelilerimizin de eksiklerini tamamlayacağız. Şimdiden gençlerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.