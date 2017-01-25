Ilgın Belediye Başkanı Karahan muhtarlarla buluştu

KONYA (AA) – Ilgın ilçe Belediye Başkanı Mehmet Karahan, muhtarlarla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Başkan Karahan, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçedeki sorunların görüşülmesi amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

İlçede bulunan kaplıca tesislerinin tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılacağını aktaran Karahan, şöyle konuştu:

“Ilgın kaplıcalarımızı tanıtmak amacı ile otel konaklama fiyatlarımızda indirim kampanyası başlattık. Şuan otelimiz yüzde 95 oranında dolu. Yatırımcıların gelecekle ilgili hiçbir çekincesi olmasın. Ilgın’ın kaplıcada cazibe merkezi olmasını istiyoruz. Bizler de gelecek hedeflerini hazırlamaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz birçok yeni hizmet var. Daha birçok yatırım inşallah ilçemize en yakın zamanda gelecek. İlçemizi hak ettiği yere taşımaya yönelik çalışmalarımız sürüyor.”

Toplantıya, ilçe Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Bayram, Ziraat Odası Başkanı Selamet Demir ve Mahalle muhtarları katıldı.