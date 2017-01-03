Ilgın Belediye Meclis toplantısı

KONYA (AA) – Ilgın Belediye meclisi yılın ilk toplantısını yaptı.

Belediye meclis salonundaki toplantıya meclis üyelerinin tamamı katıldı.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği toplantıda bir gurup meclis üyesi toplantıyı ayakta takip ederek, yerlerini vatandaşlara verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan da yaptığı konuşmada Kentsel Dönüşüm Projesini yakından takip ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan rahat olmalarını isteyen Karahan, “Proje tamamlanma noktasına geldi. Daireler anahtar teslimi konumunda hazır. Müttehit firma ile TOKİ arasında elektrik aboneliği ve trafo konusunda itilaf var. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah en kısa sürede konu çözüme kavuşturulacak ve hak sahiplerine daireleri teslim edilecek.” dedi.