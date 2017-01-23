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23 Ocak 2017 Pazartesi

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Ilgın Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:30

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KONYA (AA) – Ilgın Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki eski Hükümet Konağının, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendiğini hatırlattı.

Belediyenin bu binaya taşındığını ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

“Yeni hizmet binamız daha verimli olacak. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek için, daha büyük bir belediye binasına ihtiyaç vardı. Bu sorun, sonunda giderildi. Binaya taşınma neredeyse tamamlandı. Birkaç tane birimimizin taşınma çalışmaları devam ediyor. Boşalttığımız belediye binamızın bulunduğu arsaya ise kültür merkezi inşaatına başlayacağız. İlçe halkımıza hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca bize yenileme çalışmalarında desteğini esirgemeyen, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e teşekkür ederim.”

Ilgın Ilgın Belediyesi Ilgın Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı Konya Mehmet Karahan

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