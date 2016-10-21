Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan Aşure etkinliği

KONYA (AA) – Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Proğram Lala Mustafa Paşa Cami ve Sanayi Camisinde okutulan Mevlid-i Şerif’le başladı.



Aşure dağıtımından önce konuşan oda Başkanı Ertuğrul Parlak birlik ve beraberlik vurgususu yaptığı konuşmasında, “Biz bu tür etkinliklerin hem ilçemiz hem de ülkemizde birlik ve beraberliğe katkı sunacağına inanıyoruz. Böyle zor günlerde bu tablo gerçekten çok önemli. Bu etkinlik inşallah hem ülkemiz hem de İslam Alemi açısından hayırlara vesile olur. Aşure günümüz aşk ola, aşkımız cemal bula, cemalimiz cemalullah ola,

birliğimiz dirliğimiz huzur ve selametimize vesile ola inşallah” şeklinde konuştu.

Edilen duanın ardından Başkan Parlak ve yönetim kurulu üyeleri cemaate aşure dağıttı.