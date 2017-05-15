Ilgın Halk Eğitim Merkezi yeni hizmet binasının açılışı

KONYA (AA) – Ilgın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yeni hizmet binası ve yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Karahan çalışma gücünü artırmak, el becerilerini geliştirmek, iş hayatında kolaylıklar sağlamak ve kursiyerlerin çalışma hayatlarına anlam katacak bir binanın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önceki Halk Eğitim Merkezi binasının yetersiz olduğunu ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

“Ilgın halkı daha modern imkanlar dahilinde eğitimler ve kurslara katılsın, becerilerine beceri katsın istiyorduk. Malum 15 Temmuz hain darbe girişimi olaylarının cereyan etmesi üzerine bu bina Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Bakanlığımız tarafından Halk Eğitim Merkezi olarak tahsis edildi. Yeni bina ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim nice evlatlarımızın burada yetişmesini, dinine, vatanına, milletine ve memleketine hizmet etmeyi nasip etsin.”

Açılış törenine, Kaymakam Yücel Gemici, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Ahmet Evren, Karakol Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hüsnü Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özcan Kemer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyası parti temsilcileri ile kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.