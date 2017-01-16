Ana Sayfa   >   Genel   >   Ilgın İlçe Emniyet Müdürü Karabasan görevine başladı

Ilgın İlçe Emniyet Müdürü Karabasan görevine başladı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:30

Benzer Konular

Mahkumların el emeği ürünleri beğeniye sunuldu
Selçuklu Belediyesi 35 projeyi destekleyecek
“Alacabel 1825” levhası önünde fotoğraf çektiriyorlar

KONYA (AA) – Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yahya Karabasan görevine başladı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipler Amiri iken Ilgın’a atanan Karabasan, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başladı.

Karabasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin huzur ve güveni için çalışacağını söyledi.

Ilgın’da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karabasan, “Böyle şirin bir ilçede görev yapmaktan çok mutluyum. Ayrıca Ilgın halkı kaplıcası gibi sıcakkanlı. Meslek hayatımda çeşitli birimlerde çalıştım. İnşallah ekibimizle birlikte güzel hizmetler yapacağız. Ilgınlı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına dayanarak, gecemizi gündüzümüze katarak millet için çalışacağız.” diye konuştu.

Ilgın Ilgın Emniyet Müdürü Konya yahya karabasan

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet