Ilgın Kaplıcalarında sömestr indirimi

KONYA (AA) – Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Ilgın Kaplıcalarındaki konaklama ücretlerinde sömestr tatili için yüzde 50 oranında indirime gidildiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilgın Belediyesi Termal Tesislerinde sömestr tatili boyunca otel konaklama fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacağını söyledi.

Belediye bünyesinde hizmet veren Sahib Ata Termal Otel’de yarıyıl tatili boyunca “sömestr hediyesi” uygulamasına karar verdiklerini belirten Karahan, şunları kaydetti:

“Otelimizde konaklama ücretlerinde yüzde 50 oranında indirim uygulamaya 20 Ocak Cuma gününden itibaren başlıyoruz. Ülkemizde kaplıcalar kış turizmine hitap ediyor. Birçok bölgede yarıyıl tatili sebebi ile kaplıca konaklama ücretlerine zam yapılırken, biz otel fiyatlarımızı yarıya indirdik. Hedefimiz şifa dağıtan suyumuzu iyi tanıtmak ve ulaştırabileceğimiz her insana ulaşıp Ilgın’da dünya kalitesinde bir termal suyun bulunduğunu aktarmaktır.”