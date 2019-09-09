Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği, üyelerini fuara götürdü
KONYA (AA) – Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği, üyelerini Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen ‘Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Fuarı'nı ziyarete götürdü.
Ilgın’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletme sahiplerini en iyi ve en verimli cins hayvanlarla buluştuğunu hatırlatan Dernek Başkanı Abdullah Altan, şunları kaydetti:
"Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında sürü yönetimi elemanı sertifikası olan üreticilerimizi Yenişehir’de düzenlenen Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Fuarında teknik gezi ile yaklaşık 15 farklı yerli ve yabancı ırkları yerinde görme ve ırkları tanıma fırsatını sağladık. İlçemizden fuara 45 üreticimiz ile katıldık. Ayrıca hayvan ıslahı ırk ıslahı yapmış Türkiye’nin önde gelen çiftlik yöneticileri ile hayvan ıslah çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunma imkanını bulduk. Projemizin amacı hayvan ıslahı ırk ıslahını ilçemizdeki üreticilerimize benimsetmek ve bu yolda somut adımlar atmaktır. Proje kapsamında yine ilçemizde yaklaşık 350 aktif küçükbaş üreticilerimizden 145 kişiye Sürü Yönetimi Elemanı eğitimi vererek sertifikalarını takdim ettik.”
Altan, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman üreticilerin istek ve şevkini gördüğünü, en yakın zamanda ilçede kuzu ölümleri, doğum ve ishal ile ilgili konferans vereceğini sözlerine ekledi.
Üreticileri bilinçlendirme adına yapılan projeden duyduğu memnuniyeti iade eden dernek başkanı Altan, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Kaymakam Yununs Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veli Uğur’a desteklerinden dolayı üreticiler adına teşekkür etti.
-
Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği, üyelerini fuara götürdü
-
Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandılar
-
“Mantı şehri” gastronomi turizmine aday
-
“Her 4 saniyede bir kişi sepsise bağlı ölüyor”
-
ÇEDAŞ çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı
-
Kızılcahamam ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.