Ilgın Organize Sanayi Bölgesi hak sahipleri bilgilendirme toplantısı
KONYA (AA) – Ilgın Organize Sanayi Bölgesi için müteşebbis heyetinin oluşturulmasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş adamlarını ve OSB'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret eden Ilgın heyeti, kurulacak OSB için yatırımcı çağırma çalışmalarına başladı.
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve OSB Yönetim Kurulu üyeleri Zaferiye Mahallesi'nde kurulacak olan OSB alanında hak sahibi olan vatandaşlarla toplantıda bir araya geldi.
Kamulaştırma ve OSB ile ilgili detaylı bilgiler verilen toplantı sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Ertaş, şunları kaydetti:
"Şehrimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak olan OSB projemizin kurulacağı alanda hak sahibi kardeşlerimizle bir araya geldik. Kamulaştırma ve sanayi bölgesi ile ilgili olan sorunların çözümü konusunda görüşmeler yaptık. Organize Sanayi'de yeni bir atılım gerçekleştirmek istiyoruz. Herkes mutlu, herkes umutlu, inşallah Ilgınımız için büyük adımlar atılacak."
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Ilgın Organize Sanayi Bölgesi hak sahipleri bilgilendirme toplantısı
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