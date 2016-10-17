Ilgın Sulama Birliği seçimi

KONYA (AA) – Ilgın Pompaj Sulama Birliği seçimli olağan kongresi yapıldı.

Birlik binasında gerçekleşen seçimde 2 liste yarıştı.

Mevcut Başkan Hasan Çiçek’in listesi 16 oy alırken, Satılmış Yeşilyurt’un listesi ise 5 oy aldı.

3’ncü kez başkan seçilen Çiçek, kendisini tekrar başkanlığa seçen delegelere ve çiftçilere teşekkür etti.

Hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade eden Çiçek, ” Demokratik bir ortamda gerçekleştirmiş olduğumuz seçimin kaybedeni yok. Kazanan Ilgın ve çiftçilerimizdir. Hep birlikte kaldığımız yerden hizmetlere birlikte devam ediyoruz. Yeni dönemimizin ilk projesi Ilgın Ovası’nın kapalı sulama sistemiyle sulanması ve 10 adet derin kuyunun açılması için gerekli çalışmaları yürütmek olacaktır.” ifadelerini kullandı.