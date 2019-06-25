Ilgın Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu hizmete girdi

KONYA (AA) – Bölge üretici ve esnafının alım satım işlemlerini daha hızlı ve modern altyapı ile gerçekleştirmesi için, Ilgın Ticaret Borsası tarafından elektronik satış salonu projesi hayata geçirildi.



Ilgın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin ürünlerinin elektronik ortamda alım satımının yapıldığı ve en son teknolojinin kullanıldığı elektronik satış salonunun hizmet vermeye başladığını belirterek, şunları kaydetti;

"Elektronik Satış Salonumuzda bölge üreticisi ve daha fazla alıcı bir araya getirilecek, elektronik satış sistemi ile satış işlemlerine güvenlik, hız ve standart getirerek ürünlerin reel fiyattan alınıp satılmasına imkan sağlanacaktır. Alıcı ve satıcının memnuniyeti en üst düzeyde sağlanarak, bölgenin tarım ekonomisine ivme kazandırılmasını amaçladık. Bu kapsamda teknik alt yapıya sahip Konya ilçeleri arasında ilk dijital salona sahibiz. Yeni harman döneminde kullanılacak satış salonumuzun bölge üreticilerimize, esnaflarımıza ve Ilgınımıza hayırlı olmasını dileriz."

Elektronik salonda, Düğer Mahallesi'nden Mustafa Kaya'ya ait ilk ürün olan arpa, 1 lira 188 kuruştan alıcı buldu.