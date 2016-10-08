İlginç tasarımlar Başkentlilerin beğenisine sunuldu

ANKARA (AA) – Cermodern’in bu yıl altıncısını düzenlediği tasarım pazarı, Başkentlileri ilginç tasarım ürünleriyle buluşturdu.

Cermodern Sanat Merkezi’nde düzenlenen tasarım pazarında, tekstilden modaya, kişisel aksesuardan ev eşyalarına, ofis gereçlerinden plastik sanatlara onlarca farklı tasarım bir arada sergileniyor.

“Düşün,Yarat ve Paylaş” temasıyla kurulan pazarda kurulan, stantlarda profesyonellerin yanı sıra genç tasarımcılar da ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

AA muhabirine konuşan iç mimar Gürhan Bilget, tasarım pazarında açtığı stant hakkında bilgi verdi. Tek parça halindeki metal tellerden ev ve ofis gereçleri, büyük küçük çeşitli heykeller yaptığını söyleyen Bilget, “Anadolu’nun değerleri ve figürlerini tasarımlarıma yansıtıyorum. Geyik ve boğa figürlerinin bu bakımdan farklı bir önemi var.” dedi.

İlk olarak “boğa kafası” daha sonraysa “geyik” çalışmaya başladığı anlatan Bilget, tasarımlarının vatandaşlar tarafından ilginç bulunduğunu ve yoğun ilgiden memnun olduğunu belirtti.

“Minyatür bahçe” olarak bilinen dekorasyon ürünleri tasarımcısı Ekin Ünlü de tasarımlarının tamamının doğadan toplanan malzemelerden oluştuğunu söyledi. “Minyatür bahçe” yapımı için doğadan kozalak, yosun, çeşitli taşlar ve bitkiler topladığını anlatan Ünlü, bir ürünü ortaya çıkarmak için bazen bir hafta zaman harcadığını ancak bu hobiden çok keyif aldığını ifade etti.

Gazi Üniversitesi Görsel İletişim Bölümünden bu yıl mezun olan genç tasarımcı Büşra Nur Kaygı ise keçe, pelüş ve elyaf malzemelerinden oyuncaklar yaptığını söyledi. Her oyuncaktan yalnızca bir tane yaptığını ve elde diktiğini belirten Kaygı, “Mezuniyet projem beş oyuncaktan oluşuyordu. Üzerinde 4-5 ay uğraştım. Sergim çok rağbet görünce oyuncak yapmaya devam ettim.” dedi.

İki gün sürecek etkinlik süresince sosyal ve kültürel faaliyetlerle çocuk atölyeleri ve performans gösterileri de gerçekleştirilecek. Tasarım pazarı, yarın 18.00’e kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.