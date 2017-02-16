Ilgın'da asayiş uygulaması
16 Şubat 2017 Perşembe, 13:15
KONYA (AA) – Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında yol uygulaması yaptı.
Yapılan uygulamada kentte giriş, çıkış yapan araçlar denetlendi.
Uygulamalarda yaklaşık bin kişi, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirildi.
Asayiş uygulamasında, üzerinde kimliği ve gerekli izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu Muhsin Özbek (19) yakalandı. Göz altına alınan Özbek, Ilgın Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Yapılan işlemlerin ardından zanlının sınır dışı edileceği öğrenildi.