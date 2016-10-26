Ilgın'da aşure etkinliği

KONYA (AA) – Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Okulda düzenlenen etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Okul Müdürü Adem Kocabaş, yaptığı konuşmada, aşure etkinliği ile birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Okulumuzda geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure gününün başta tüm İslam alemine ve Ilgın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve Ilgın İmam Hatip Sevdalıları tarafından organize edilen aşure etkinliğinin bu yıl beşincisini düzenliyoruz. İnşallah yer yıl geleneksel olarak etkinliğimizi devam ettireceğiz.” dedi.

Yapılan duanın ardından öğrenciler, misafirlere aşure dağıttı.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hüsnü Duran, Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Geyik, Sivil Toplum Kuruluşları ve siyası parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.