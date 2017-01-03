Ilgın'da çatıların kenarındaki buz sarkıtları ve kar yığınları temizleniyor

KONYA (AA) – Ilgın ilçesinde, tehlikeli kar ve buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan gazetecilere yaptığı açıklamada, insan sağlığının ve can güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu söyledi.

Çatıların kenarındaki buz sarkıtları ve kar kütlelerinin tehlike arz ettiğini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

“Karla mücadele çalışmalarının bir diğer ayağı olan ve kış mevsiminin en büyük tehlikelerinden birisi buz sarkıtları, itfaiye ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Çatılarda oluşan ve vatandaşlar için tehlike arz eden buz sarkıtları ve kar kütleleri gelen ihbarlar doğrultusunda hemen müdahale edilerek ortadan kaldırılıyor. Vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahat yürümelerini sağlamak ve olası bir kazaya sebebiyet vermemesi için özellikle çarşı merkezinde bulunan iş yerlerinin saçaklarından sarkan buz kütleleri ve kar yığınları ekiplerimiz tarafından temizleniyor.”