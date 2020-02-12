Ilgın'da çiçekçilerin Sevgililer Günü hazırlığı
KONYA (AA) – Ilgın'da çiçekçi esnafı vitrinlerini süsleyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yaptı.
Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar sunan çiçekçiler, özellikle günün simge çiçeği kırmızı gül ve orkide ve teraryum stoklarını da artırdı.
İlçede çiçekçilik yapan Nazım Arı, Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gülün satıldığını fakat gülün yanında tüm kesme çiçeklerin vitrinlerinde yerini aldığını söyledi.
Kırmızı gülün yanı sıra orkidenin de 14 Şubat'ta ilgi gördüğünü anlatan Arı, "Genellikle kırmızı gül seçiliyor. Çünkü aşk ile eşleştirilen tek çiçek, kırmızı güldür. Bu nedenle mağazalarımızdaki gül stoklarımızı 14 Şubat nedeniyle artırdık. Halkımızdan ricam lütfen çiçeklerini çiçekçilerden alsınlar" dedi.
BENZER HABERLER
-
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mucur Yabanlıspor'a maddi destek
-
Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
-
Yahşihan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
-
İsveçli çiftin bebeğine Sağlık Bakanlığı sahip çıktı
-
Ilgın'da çiçekçilerin Sevgililer Günü hazırlığı
-
Kayseri'de trafik kazasında uzman çavuş ve kayınvalidesi hayatını kaybetti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.