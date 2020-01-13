Ilgın'da evlendirme memurlarına hizmet içi eğitim verildi

KONYA (AA) – Konya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünce, evlendirme işlemlerinde değişen mevzuat konuları ve işlemlerde birlik, beraberliğin sağlanması amacıyla evlendirme memurlarına eğitim verildi.

Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata Termal Otel’in konferans salonunda gerçekleşen ve Konya'nın tüm ilçelerinde görev yapan evlendirme memurlarının katıldığı eğitim toplantısının açılışında konuşan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ersan Erge, Türk toplum yapısının en önemli unsuru olan aile birliğinin kurulmasında, çiftlerden sonra evlilik akdinin gerçekleştirilmesinde en önemli görevi üstlenen kişilerin evlendirme memurları olduğunu belirtti.

Güçlü bir aile birliğinin kurulması için üzerilerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirme gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erge, şunları kaydetti:

"Personelimiz eğitimin yanında Ilgın’ın 8 asırdır şifa dağıtan sularında sıhhatli bir şekilde eğitim alıyorlar. Özellikle evlendirme memuru arkadaşlarımızın yapmış olduğu görev, son derece hayırlı bir iş. Her nikah kıydığımızda bunu söyleriz. Bu eğitimimize Müftülük ve Belediye evlendirme memurları katılıyor. İl geneli bir eğitim oldu. Türk medeni kanunu, milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanun, umumi Hıfzısıhha kanunu, evlendirme yönetmeliği, medeni kanunun evlendirmeye ilişkin hükümleri ile uluslararası sözleşmeler hakkında eğitimlerimiz devam ediyor."

Ayrıca etkinlikte, stres, öfke kontrolü yönetimi, diksiyon, beden dili ve protokol kuralları, evlendirme müracaatları sırasındaki sağlık raporu ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda evlendirme memurlarına bilgiler verildi.

Ev sahibi Ilgın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü İbrahim Koca, bu tür eğitimler için Ilgın’ın kaplıcalarının biçilmiş bir kaftan olduğunu ifade etti.