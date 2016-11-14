Ilgın'da FETÖ'nün binaları artık milletin hizmetinde

KONYA (AA) – AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilçedeki FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen tüm eğitim kurumlarına el konulduğunu bildirdi.

Erten yaptığı yazılı açıklamada, bu kapsamda Ilgın’da da terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen kurumlara ait binaların Hazine’ye devredildiğini belirtti.

Bu binaların halkın hizmetine sunulması için gerekli çalışmaların kurumlar tarafından yürütüldüğünü ifade eden Erten, şunları kaydetti:



“İlçemizde el konulan kurumlardan Sabah Dershanesi olarak bilinen binanın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet vermek üzere tahsisi gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi’ne devri yapılan bu bina artık ‘Meslek Edindirme Kursları’ ile hizmet verecek. İlçemize kurulması planlanan termik santral ve çimento fabrikası için yetişmiş kalifiye personele ihtiyacımız var. Termik santralde inşaat yapımı döneminde 2 bin 100 kişi istihdam edilecek. Bu istihdamın bölge halkımızdan yapılması yönündeki çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamında teknik eleman yetiştirmek amacı ile Halk Eğitim Merkezimizde kurslar açarak teknik personel ihtiyacını karşılayacağız.”

El konulan bir diğer kurum olan Melikşah Pansiyonu’nun da tahsisinin tamamlandığını aktaran Erten, “Bu binanında Şehit Selam Kemer Anadolu Lisesi’nin taşımalı eğitim gören öğrencilerine yurt olarak hizmet vermesi için tahsisi yapıldı. Milletimizin evlatlarına hizmet vermeye başlayacak bu kurumlar Milletimize hayırlı olsun.” ifadesinde bulundu.