Ilgın'da gençlik ve kültür merkezi yapılacak

KONYA (AA) – AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten, ilçede gençlik ve kültür merkezi yapılacağını bildirdi.

Erten, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Egemenlik Mahallesi Hacı Elmas Caddesi Türkiye Kömür İşletmeleri Sosyal Tesisleri yanında 3 milyon 500 bin lira yatırımla gençlik ve kültür merkezi yaptırılacağını belirtti.

Zemin etüt çalışmalarının tamamlanan merkezin tamamlandığında bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacağını ve bünyesinde 400 kişilik spor ve konferans salonu, açık sergi alanı, 5 derslik, toplantı salonları, iki tenis kortu ile voleybol ve basketbol sahası bulunacağını dile getiren Erten, gençlerin ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için yapılacak gençlik merkezinin, sanat ve spor olmak üzere bütün branşları kapsayacak şekilde planlandığını kaydetti.

Erten, gençlik ve kültür merkezi projesine katkılarından dolayı AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’e, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç , Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e de teşekkürlerini ifade etti.