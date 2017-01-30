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Ilgın’da ilk erkek voleybol takımı kuruldu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:05

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KONYA (AA) – Ilgın’da ilk defa liglere katılacak erkek voleybol takımı kuruldu.

Uğur Spor Kulübü adı altında kurulan ve bölgesel liglere katılacak erkek voleybol takımı, antrenmanlara başladı.

Kulübün kurucu başkanı Mustafa Elmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilgın’ı voleybolda temsil etme görevinin kendilerine düştüğünü söyledi.

Çok iyi bir kadro oluşturduklarını ifade eden Elmalı, şöyle konuştu:

“Kapalı spor salonumuzda ilk antrenmanımızı gerçekleştirdik. İlk maçımıza Şubat ayında Aksaray’da çıkacağız. Eğitim ve öğretimin ikinci yarısında okullarda alt yapı çalışmaları yapacağız. Sporcu yetiştirmek sabır işidir. 12 yaşından itibaren alt yapımıza sporcu kazandıracağız. Bize destek olan yetkililere teşekkür ederim. Maçlarımıza tüm sporseverleri bekliyoruz. Önümüzdeki yıl farklı branşlarda hizmet vermeyi planlıyoruz.”

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