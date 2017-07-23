Ilgın'da iş yerinden hırsızlık iddiası

KONYA (AA) – Konya’nın Ilgın ilçesinde bir iş yerine giren hırsızların, çelik kasadan 25 bin lira çaldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, buğday pazarında iş yeri bulunan Muharrem Elmalı, sabah dükkanını açmaya geldiğinde çelik kasanın matkapla açılarak içindeki 25 bin liranın çalındığını farketti.

Elmalı’nın ihbarı üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Polis, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.