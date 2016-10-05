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05 Ekim 2016 Çarşamba

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Ilgın'da kat hizmetleri kursu

05 Ekim 2016 Çarşamba, 16:53
Ilgın'da kat hizmetleri kursu

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KONYA (AA) – Ilgın Belediyesi, İş Kur ve Halk Eğitim işbirliğiyle açılan kat görevlisi kursunun 6 aylık ders programının sonunda 20 bayan kursiyere sertifikaları verildi.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Kaplıca Tesislerinde düzenlenen törende, belge almaya hak kazanan 20 kursiyeri tebrik etti.

20 kursiyerin toplam 6 ay süren teorik ve uygulamalı eğitimden oluşan kursu bitirdiğini belirten Karahan, “Bu kursta yeni arkadaşlıklar, çalışma düzeni ve bireysel olarak kendinizi geliştirdiniz bir iş tecrübesine sahip oldunuz aldığınız bu sertifikalar ilerleyen zamanlarda faydalarını göreceksiniz.” dedi.

Karahan, Ilgın Belediyesine ait Sahip Ata Termal Otel’de kursiyerlere yemek ikramında bulunarak hediye takdim etti.

Ilgın Ilgın Belediyesi Ilgın’da kat hizmetleri kursu Konya

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