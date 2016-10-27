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Ilgın'da Kızılay'a kan bağışı

27 Ekim 2016 Perşembe, 12:10
Ilgın’da Kızılay'a kan bağışı

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KONYA (AA) – Ilgın ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen kampanyaya, din görevlileri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi.

Kızılay Derneği Ilgın Şube Başkanı Hüseyin Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyada 2 günde 123 ünite kan bağışında bulunulduğu kaydetti.

Kan vermenin sağlık açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Bilgin, “İlçe halkımızın kan bağışına göstermiş olduğu duyarlılık ve ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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