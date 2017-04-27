Ilgın'da MOBESE kurulum çalışmaları

KONYA (AA) – Ilgın ilçesinde, MOBESE ve plaka tanıma sistemleri kurulum çalışmaları başladı.

Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi projesi kapsamında Ilgın Belediyesi ve Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile imzalanan protokol uyarınca, ilçe giriş ve çıkışlarında Plaka Tanıma Sistemine (PTS) sahip kameralar öncelikli olmak üzere 21 farklı noktaya toplamda 65 kamera sistemi kurulacak.

Belediye Başkanı Mehmet Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılacak MOBESE çalışmasıyla ilçenin daha güvenli hale geleceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Özellikle giriş çıkışlara yerleştirilecek olan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve 21 farklı noktasına yerleştirilecek olan hareketli ve sabit kameralar sayesinde ilçemize araç giriş çıkışları güvenlik altına alınmış olacak. Ayrıca asayiş açısından MOBESE sistemi ilçemize büyük kazanç sağlayacak. Emniyet Müdürlüğünün yer tespiti yapması üzerine MOBESE kurulumuna başlandı. Kısa sürede de bitirilecek. Proje için destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”