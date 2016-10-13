Ilgın'da silahlı kavga: 3 yaralı

KONYA (AA) – Ilgın ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi İnönü Caddesi’nde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Fatih K. ve Kadir K. av tüfeğiyle, Hakan T. ise sopayla darp edilerek yaralandı.

Kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdirildi, yaralılar Doktor Vefa Tanır Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Kemal K. gözaltına alındı.

Polis ekipleri kaçan 2 kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.