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Ilgın'da termal tesislerde tatil bereketi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:45

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KONYA (AA) – Ilgın’daki kaplıca tesislerinde doluluk oranının sömestr tatilinde yüzde 100’e ulaştı.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediyeye ait otellerde sömestr tatilinde yönelik yüzde 50 indirim kampanyası yapıldığını söyledi.

Yüzde 100 doluluğu sağladıklarını ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

“Şu anda otellerimiz yüzde yüz dolu. Gayemiz, Ilgın Kaplıcalarını hem Türkiye’de hem dünyada belli bir yere getirmek, adından söz ettirmektir. Otellerimiz ve kentimizin altyapısı gittikçe gelişiyor. İnşallah bütün kamu kurumlarıyla el ele vererek, kaplıca diyarı Ilgın’ı en iyi yerlere getiririz.”

Ilgın Ilgın Belediyesi Ilgın kaplıcaları Ilgın'da Termal Sömestir tatilinde doldu Konya Mehmet Karahan

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