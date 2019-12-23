Ilgın'da tır devrildi: 1 yaralı
KONYA (AA) – Ilgın'da, tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya-Afyonkarahsar karayolu Mecidiye Mahallesi'nde, Mustafa Göğüş (54) idaresindeki 27 VS 282 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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