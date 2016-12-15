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Ilgın'da tır kamyona çarptı: 1 yaralı

15 Aralık 2016 Perşembe, 15:55

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KONYA (AA) – Ilgın i̇lçesinde tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Serdar Hızgeçen idaresindeki 34 BD 6004 plakalı tır, Konya Afyonkarahisar karayolunda Ilgın Devlet Hastanesi kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Şen yönetimindeki 42 B 7229 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüsü Hızgeçen hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hızgeçen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası yol temizleme çalışmaları nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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