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Ilgın'da trafik kazası: 4 yaralı

02 Mayıs 2017 Salı, 15:50

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KONYA (AA) – Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haris Büyükköçen idaresindeki 33 BNH 68 plakalı otomobil, Ilgın-Afyonkarahisar karayolu Kapaklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Büyükköçen ile otomobilde bulunan Ali Göçer, Mikail Serpiloğlu ve Mustafa Bülent Kısa yaralandı.

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

D 300 karayolu Ilgın kapaklı Kaza Konya trafik kazası

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