Ilgın'da yatılı kız Kur'an kursu açıldı

KONYA (AA) – Ilgın Müftülüğü tarafından açılan yatılı kız hafızlık Kur’an kursu öğrenci kabulüne başladı.

Kursun açılışında konuşan İlçe Müftüsü Abdurrahim Kocagöl, 4 katlı kurs binasında, idari bölüm, derslikler ve yatakhane olduğunu ve 25 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

Kursun yapımında hayırseverlerin desteğinin olduğunu ifade eden Kocagöl, şunları kaydetti:



“Bu kursta, temiz ve güzide mekanın manevi atmosferi içinde eğitim verilecek. Kurstan belge alacak öğrenciler, bu devlete, bu vatana sadık bir nesil olarak yetişip, geleceğimizin ümidi olacaktır. Amacımız, donanımlı din adamları yetiştirebilmektir. Ayrıca Kur’an kursumuzun yapımında bizlere desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Kur’an kursumuz hayırlı, uğurlu olsun.”