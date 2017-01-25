Ilgın'da zincirleme trafik kazası

KONYA (AA) – Ilgın’da, yoldaki gizli buzlanmaya nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolu Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Kavşağı’nda, yoldaki gizli buzlanmaya nedeniyle tır ve kamyonların yer aldığı 4 araç zincirleme kaza yaptı.

Maddi hasarla sonuçlanan kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Konya karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, bölgede Karayolları ekipleri kar yağışıyla mücadele çalışması yürütüyor.