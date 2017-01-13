Ilgın'dan Elbab'da görev yapan Mehmetçik'e kumanya

KONYA (AA) – Ilgın Belediyesi ve AK Parti Ilgın İlce Başkanlığı, Elbab’da görev yapan güvenlik güçlerine kumanya gönderdi.

Ilgın Belediyesi ve AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında ailelerin desteğiyle yiyecek ve içeceklerden oluşan kumanya hazırladı.

Ailelerin evlerinde hazırladığı kumanya paketleri, Ilgın Belediyesinde düzenlenen törenle Elbab’a gönderildi.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral ve destek vermek amacıyla böyle bir kampanya başlatıldığını söyledi.

Kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür eden Karahan, şöyle konuştu:

“Belediyemiz ve AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığının öncülüğünde başlatılan kampanya ile evde annelerimizin hazırladığı kumanyaları bugün Elbab’a gönderiyoruz. Kumanyalarda ev hanımlarımızın yaptığı yöresel ürünler ve ev yemeği, poğaça, kurabiyeler bulunuyor. Canları pahasına vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, birlik ve bütünlüğümüzü savunan güvenlik güçlerimize şükran borçluyuz. Onlara ana sıcaklığını sınır ötesine taşıyan annelerimize teşekkür ederiz. Biz de Kaplıca diyarından askerlerimize selamlarımızı gönderiyoruz.”

Konuşmaların ardından bölgeye kumanyalar dualarla uğurlandı.