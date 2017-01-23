Ilgınlı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı

KONYA (AA) – Ilgınlı Karateci Tuğçe Demiş’in, Bolu’da 19-22 Ocak tarihlerinde düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olduğu bildirildi.

Tuğçe Demiş’in antrenörü Cemil Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tuğçe’nin Bolu’da yapılan Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonasında bronz madalya kazandığını belirtti.

Tuğçe’nin göstermiş olduğu bu başarıyı, bundan sonraki müsabakalarda artırarak devam ettireceğini ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

“Müsabakalarda 37 ilden yaklaşık 150 sporcu mücadele etti. İlçemizi temsil eden sporcumuz 20 yaşındaki Tuğçe Demiş, müsabakalarda 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. İnşallah sporcumuz başarısını devam ettirmesi en büyük arzumdur. İlk hedefimiz milli takıma girmek ve 2020 yılında düzenlenecek olan olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek olacak. Buradan bizden desteklerini hiç esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Karahan’a çok teşekkür ediyorum.”