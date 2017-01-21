İlhan Cavcav'ın sağlık durumu

ANKARA (AA) – Beyin kanaması geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Cavcav’ın doktoru Kadir Hatipoğlu, duayen başkanın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Cavcav’ın durumunun şu an için stabil olduğunu belirten Hatipoğlu, “Dolaşım parametrelerinin normal seviyede olduğunu görüyoruz. Başkanımız beyin kanaması geçirdiği için anti ödem tedavisine devam ediyoruz. Sabahtan beri sürdürdüğümüz bu tedavide, herhangi bir değişiklik olmadı.” diye konuştu.

Cavcav’ın şuurunun kapalı olduğunu ve cerrahi müdahale düşünülmediğini ifade eden Hatipoğlu, şunları söyledi:

“Başkanın şeker hastalığı, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve akciğer hastalıkları gibi sorunları vardı. Yaşı itibariyle de değişik sorunlarla karşı karşıyayız. Düşme sonucunda oluşan travma, beyin kanamasına yol açtı. Düştükten sonra yaklaşık 24 saat sonra bu sorun ortaya çıktı. Vücudunda düşmeye bağlı olarak herhangi bir kırık bulunmuyor.”