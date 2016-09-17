İlk ders zili pazartesi çalacak

ANKARA (AA) – Yaz tatilinin ardından açık öğretim öğrencileri dahil, 18 milyonun üzerinde öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Yeni eğitim-öğretim maratonu, 9 Haziran 2017 Cuma sona erecek.

2016-2017 eğitim öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil, örgün eğitimde resmi ve özel okullarda yaklaşık 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve 900 bin dolayında öğretmen ders başı yapacak.

Okullar “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinliğiyle açılacak



Milli Eğitim Bakanlığı, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” teması ile öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak etkinlikler yapılmasını kararlaştırdı.

Bu kapsamda, okulların açıldığı gün yapılacak törenler, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını kapsayacak şekilde hazırlanacak. Okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi ve şehit yakınları, açılış törenlerine davet edilecek. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını anlatan broşürler tüm öğrencilere dağıtılacak.

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konusu tüm sınıf ve şubelerde ilk ders saatinde öğrencilere anlatılacak.

Okulların ikinci günü olan 20 Eylül’de, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe derslerinde 15 Temmuz demokrasi kahramanlarına hitaben öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlatan bir mektubun yazılması, üçüncü gün olan 21 Eylül’de “Vatan ve Bayrak” konulu şiir dinletisi, dördüncü gün olan 22 Eylül’de “Milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, demokrasi, yurt bilinci” konularında sohbet, söyleşi veya seminer düzenlenmesi ve beşinci gün olan 23 Eylül’de de vatan savunması, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitleri için imam hatip okulları öğrencileri tarafından okunan Kur’an hatimlerinin duasının yapılması, programda yer alacak.

Ayrıca okulların açıldığı hafta boyunca yapılacak etkinlikler arasında, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konulu röportaj, sinevizyon gösterileri ve Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yayımlanacak anma programının öğrenci ve velilere izlettirilmesi”, “Demokrasi, şehitlik, milli irade, yurt savunması konularını içeren şiir ve metinlerin Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve tarih derslerinde işlenmesi”, “Okul girişlerinde veli ve ziyaretçilerin görebileceği yerlerde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma köşelerinin oluşturulması”, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri hakkındaki fotoğraf, röportaj, haber gibi görsel ve yazılı metinlerin sınıf panolarında paylaşılması”, “15 Temmuz 2016’da şehit olan demokrasi kahramanlarının ailelerinin, şehitlerin bulunduğu illerdeki okulların öğretmen ve öğrencileri tarafından ziyaret edilmesi” başlıkları yer alacak.

-Yıl boyunca yapılacak etkinlikler –

Bakanlığın programında, yıl boyunca yapılacak etkinlikler ise “100 temel eser içerisinden öğrenci seviyelerine göre belirlenen, vatan, milli birlik ve dayanışmayı konu alan kitapların okutulmasına öncelik verilmesi”, “İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ‘Öğrenci Gözüyle 15 Temmuz’ konulu çeşitli dallarda yarışmalar düzenlenmesi”, “15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen menfur kalkışma hareketinin izlerini taşıyan olay mahallerinin öğrenci ve öğretmenler tarafından ziyaret edilmesi”, “15 Temmuz şehitleri anısına ‘Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturulması”, “Yapılan etkinliklerin okulların web sayfalarının haber bölümlerinde yayımlanması” olarak belirlendi.

-Destekleme ve yetiştirme kursları –

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları, 22-27 Eylül’de alınacak. Kurslar, birinci dönem, ikinci dönem ve yaz dönemi olarak üç dönemde açılacak. Birinci dönem kursları 3 Ekim’de başlayacak, 15 Ocak 2017’de sona erecek. İkinci dönem kursları 27 Şubat-4 Haziran 2017, yaz kursları ise 3 Temmuz-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak.

-Yeni öğretmenlerin ataması –

Milli Eğitim Bakanlığı, dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim personeli olarak görev yapanlar arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Ayrıca 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları da 10 Ekim’de açıklanacak.



Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2017 yılı sınav uygulama takvimine göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında düzenlenecek 1. dönem merkezi ortak sınavlar, 23-24 Kasım 2016’da, ikinci dönem merkezi ortak sınavlar, 26-27 Nisan 2017’de gerçekleştirilecek.