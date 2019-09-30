İlk derse 7 bin yıllık höyükte girdiler

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Arkeoloji Bölümü öğrencileri, eğitim yılının ilk dersine 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu tarihine ışık tutan Güvercinkayası Höyüğü'nde girdi.

Gülağaç ilçesi Çatalsu köyü yakınlarındaki, Anadolu'daki kale kent modelinin öncüsü Güvercinkayası Höyüğü'ne gelen 50 öğrenci, 2019-2020 akademik yılının ilk dersini kazı alanında gördü.

Akademisyenler tarafından, kazıların yapıldığı yerler ile devam eden çalışmalar hakkında bilgi verilen derste, öğrenciler kazı alanında bulunma deneyimi yaşadı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkeoloji bölümünün ilk dersini tarihi bir bölgede yaptıklarını söyledi.

Güvercinkayası'nın Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu tarihine ışık tutan Güvercinkayası Höyüğü'nde ders programı düzenledik. Bu vesile ile Aksaray'ın tarihi alanını, Türkiye ve dünyanın kamuoyuna takdim etmiş oluyoruz. Aynı zamanda gençlerimize bu alanda uygulama yaptırarak, bir anlamda ileride çalışacakları alana dair bilgi sahibi olmalarını da temin etmiş oluyoruz. Arkeoloji geçmişte ne yaptığımızı, bir anlamda güzel şeyleri, olumsuzlukları, geçmişin birikimini bize aktaran bir disiplin. Arkeolojideki arkadaşların bize sağlayacağı imkan, bizim geleceği nasıl inşa edeceğimizi de gösterecek."

Öğrencilerden Sadık Akbal ise kazıları yerinde görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Işıl Demirtaş, öğrencilere ilk dersi verdi.